NB I, 15. forduló:
péntek:
szombat:
- Vasas FC–Kispest-Honvéd FC 2-1 (0-1)
- MTK Budapest–Újpest FC 2-3 (2-1)
- Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC 19.15
vasárnap:
- Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC 14.15
- Paksi FC–Puskás Akadémia FC 16.30
péntek:
szombat:
vasárnap:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.