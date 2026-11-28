Magyar Péter ukrajnai látogatása környékén megszűnt Robert Brovdi drónparancsnok magyarországi beutazási tilalma
Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság törölte a nyilvántartásból Robert Brovdi beutazási és tartózkodási tilalmát. A korlátozást tavaly augusztusban a Barátság kőolajvezetéket ért támadások miatt rendelték el.
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