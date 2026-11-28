Arra a kérdésre, hogy újra felállítják-e a találkozónak egykor otthont adó sátrat, úgy felelt, a helyén ma fák virágoznak, és ez így van rendjén. Az évfordulót a számvetés és a szembenézés alkalmának tekinti.

Tizenötmillió forint sérelemdíjat kérnek

Amint lapunk is beszámolt, a november 4-én nyilvánosságra hozott Nyitott Akták adatbázisában Lezsák Sándor neve hálózati személyként jelent meg, holott az állambiztonságnak megfigyeltként szerepelt a nyilvántartásában. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára informatikai hibával magyarázta a téves közzétételt. Mint lapunk a politikus jogi képviselőjétől megtudta, benyújtották a polgári peres keresetet, amellyel a jó hírnév megsértésének megállapítását és tizenötmillió forint sérelemdíj megfizetését kérik.

A Lezsák Sándor mellett kiálló nyilatkozathoz a mai napig lehet csatlakozni, eddig több mint kétszázan aláírták, köztük számos ismertebb személy is, mint Böjte Csaba, Reviczky Gábor és Szörényi Levente is.