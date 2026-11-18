„Nem hallgathatunk tovább” – Böjte Csaba, Reviczky Gábor és Szörényi Levente is kiáll Lezsák Sándor mellett
Már több mint 170-en írták alá a Lezsák Sándor mellett kiálló nyilatkozatot, köztük olyan ismert személyiségek, mint Böjte Csaba, Reviczky Gábor és Szörényi Levente. A névsor folyamatosan bővül, a kezdeményezők továbbra is várják azoknak a közéleti személyiségeknek a jelentkezését, akik csatlakoznának a kiálláshoz.
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