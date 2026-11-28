Máskor is volt gond a mezőkövesdi vonat ajtajával
Hiába próbálta meg kinyitni a vonat ajtaját több utasa Mezőkövesden, nem tudtak leszállni és tovább kellett utazniuk Miskolcra, derül ki egy augusztusi Facebook-bejegyzésből. Négy hónapra rá, november 24-én ugyanezen az állomáson szenvedett halálos balesetet a 18 éves Viviána, aki a Hernád InterCityről próbált leszállni.
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