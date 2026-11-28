Nem sikerült megmenteni a BL-győztes magyar klubot, megszűnt a DKKA
Nincs már remény Dunaújvárosban. A Magyar Kézilabda Szövetség november 27-i hatállyal kizárta a DKKA csapatait a bajnokságokból. A felszámolás alatt lévő klub a héten még Magyar Péter miniszterelnöknek és Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkárnak is nyílt levelet írt, de ez sem segített: megszűnt a DKKA.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en