Eredmény, JYSK Kupa: Magyarország-Ausztria 33-29 (15-15)
Magyarország: Böde-Bíró - Győri-Lukács 2, Papp, Vámos 3, Tóvizi 5, Kuczora 3, Márton 1. Csere: Klujber 5, Juhász 1, Kajdon 2, Horváth 2, Faragó Lea 3, Hársfalvi 3, Faluvégi 3, Bukovszky.
Győzelemmel hangolt a női kézilabda Eb-re Magyarország
A kontinensviadalra készülő, Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott 33-29-re legyőzte Ausztriát pénteken Tatabányán.
Eredmény, JYSK Kupa: Magyarország-Ausztria 33-29 (15-15)
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