Három komoly műtétje volt. Az első és a harmadik műtét után úgy játszott, hogy soha nem bízott abban, hogy komolyan tud játszani. Hosszú ideig mankóval közlekedett, ez nagyon gyötrő időszaknak bizonyult a számára. A harmadik műtét után jött helyre igazán, nagyon hálás azoknak, akik segítették a gyógyulását.

A sérült focista csak egy húsdarab

Elismerte, hogy nem a legszerencsésebb választás volt az, amikor fiatalon az olasz Genoa csapatához igazolt. „Pénzt kerestek rajtam, de sajnálom, hogy így alakult. Az első fél évben nagyon profi voltam az olaszoknál, jól illeszkedtem be, de nem kaptam meg a lehetőséget.

Az olasz mellőzés annyira megviselt, hogy sokszor hazafelé az edzések után úgy éreztem, hogy belehúzom a kocsit a szembe jövő kamionba.

Ennyire megviselt. Az, hogy közölte velem a Chievo edzője, hogy csak létszámfelettinek jöttem ide, másra nincs esélyem. Voltak öngyilkossági gondolataim, de mire hazaértem, ezek elillantak. A mellőzést egy 19 éves gyerek kapta, ezt nehezen lehetett feldolgozni. Hogy nem kellek, nem sikerült, nem tudok érvényesülni. Ugyanakkor minden reggel úgy keltem fel, hogy bebizonyítom az olasz klub edzőjének, hogy téved. Aztán mentőövet dobott a Dunaszerdahely, amikor odaszerződtem. Sokan voltak ott is előttem, az első DAC-edzőmeccsen be sem állhattam. Nem törtem meg. Hiába kerestem sokat. A pénz a jólétet és biztonságot ad, de a sikert a pénz nem tudja helyettesíteni. Az örömöt sem. A szerelmet sem.

Mi, focisták áruk vagyunk. A sérült játékos húsdarab, az egészséges játékos a versenyló. Árucikkek vagyunk, akiken a klubok és az ügynökök megpróbálnak minél több pénzt csinálni.

A futball a legnagyobb sportpiac a világon, ezt tudomásul kell venni.”

A futball és a politika

Fél évvel a parlamenti választások után ez a téma is szóba került az interjúban. Schäfer András erről is beszélt. „Amit Orbán Viktor szeretett volna a futballal tenni, azt más országok már megtették. Pénzt áldoztak rá. Orbán Viktor sokat tett a magyar futballért, aminek lett eredménye. Ott a Puskás Aréna, amiben BL-döntőt rendeztek, amiben minden válogatott meccs teltházas. Az egy népünnepély. Megértem a kritikákat és az akadémiai rendszerrel szembeni kritikákat is. De azt nem írom alá, hogy mindez csak Orbán Viktor hibája lenne.”