Milánó meghajolt a woke ideológia előtt: idén nem karácsonyfa áll a dóm előtt
Az ajándékok fája néven állítottak karácsonyfát Milánóban a dóm előtt. A helyi lakosság értetlenkedik a hagyományos keresztény elnevezés elhagyása miatt. A baloldali városvezető a szegények nélkülözését emelte ki a névválasztás kapcsán, ugyanakkor emlékezetes, az északolasz nagyvárosban régóta problémát jelent a muszlim tömegek randalírozása.
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