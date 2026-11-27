Mindez azért figyelemre méltó, mert Magyar Péter november 9-én már a stratégia hamarosan esedékes bemutatásáról beszélt. A miniszterelnöki bejelentés és a minisztérium által ismertetett ütemterv között így jelentős különbség mutatkozik: a kormányfő már a nyilvánosság előtt beszélt a stratégia bemutatásáról, miközben a dokumentum még a kormány elé sem került.

A minisztérium a kért háttéranyagokat, tervezeteket és hatásvizsgálatokat nem adta ki, arra hivatkozva, hogy a dokumentum előkészítés alatt áll, és a véglegesítés előtt nem áll módjukban további információkat megosztani.

Elindították a programot, de azt sem tudni, melyik iskolákat újítják fel

Hasonló a helyzet az országos iskolafelújítási programmal is. Magyar Péter október 19-én jelentette be a Jeney Lajos Iskolafejlesztési Program elindítását. A miniszterelnök akkor arról beszélt, hogy a kormány az iskolák fejlesztésére, bővítésére és a tanulási környezet megújítására készül. A tervek között energiatakarékos épületek, átrendezhető tantermek, kísérletezésre alkalmas műhelyek, valamint közösségi és szabadtéri tanulóhelyek kialakítása is szerepelt.

Október 29-én Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is ismertette a program egyes elemeit. A tárcavezető a mosdók és tantermek felújításáról, az iskolai udvarok megújításáról, valamint energetikai korszerűsítésekről beszélt. A programot hosszú távú kezdeményezésként mutatta be.

Ezért arra voltunk kíváncsiak, hogy a látványos bejelentések mögött milyen konkrét beruházási tervek állnak. Kértük a program részletes terveit, költségvetési számításait, megvalósítási ütemtervét, a felújításra kijelölt intézmények listáját, valamint az esetleges országos iskolaállapot-felmérés eredményeit is.

A minisztérium válasza azonban mindössze annyi volt, hogy a Jeney Lajos Iskolafejlesztési Program még kidolgozás alatt áll, ezért annak részleteiről nem tudnak tájékoztatást adni. Így egyelőre nem tudható, pontosan hány intézményt érint a program, mely települések iskoláiban kezdődhetnek meg a munkálatok, mekkora összeget fordítanak a beruházásokra, illetve milyen forrásból finanszírozzák azokat. A minisztérium az országos állapotfelmérésről sem közölt adatokat.