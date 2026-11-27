Ítéletidő és áradások pusztítottak Hálaadáskor Amerika-szerte: rengetegen maradtak áram nélkül, New York is elesett + videó
Akkor csapott le a zord időjárás az Egyesült Államokra, amikor több tízmillióan indultak útnak a november 26-i hálaadás ünnepére. A viharrendszerek egyszerre több fronton okoztak fennakadásokat: miközben a keleti partvidéken özönvízszerű eső és part menti áradás tombolt, a középnyugati államokban havazás, a nyugati parton pedig rekordmagas dagályhullámok nehezítették a közlekedést.
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