A Nemzeti Kulturális Alap nyári pályázatain öt különböző támogatásból összesen 10,9 millió forintot nyert el a Duda Éva koreográfus tulajdonában álló Dadu-Art Művészeti Szolgáltató Kft.

Duda Éva korábban Nagy Ervin élettársa, később pedig Molnár Áron felesége volt. A koreográfus ráadásul bekerült a Táncművészeti Bizottságba is, kinevezését maga Nagy Ervin jelentette be.

Lapunk októberben hiába kérdezte a minisztériumot arról, hogy az államtitkárnak volt-e bármilyen szerepe a Duda cégének megítélt támogatások odaítélésében, a szaktárca nem válaszolt. Arról egyelőre nincs igazolt információ, hogy a koreográfus cége a mostani, közel hárommilliárdos támogatási keretből is részesül-e.