Hatmilliárdos üzletet nyithatnak meg a magánkiadók előtt Lannert Juditék
Hatmilliárd forinttal növelné a tankönyvellátásra fordított közpénzek összegét a Tisza-kormány, miközben szélesebbre tárná a kaput a magánkiadók előtt. Az oktatási törvénycsomag így jelentős üzleti lehetőséget teremthet egyes vállalkozások számára. Arról azonban nem adott tájékoztatást Lannert Judit minisztériuma, hogy milyen piaci szereplőkkel egyeztetett az átalakítás előkészítése során, és milyen számítások indokolják a milliárdos többletkiadást.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en