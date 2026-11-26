A polgármester szerint elképzelhetetlen, hogy Szombathely végül ne kapjon támogatást az elvégzett munkálatok után. A Fidesz képviselői azonban élesen bírálták a kormányzatot. Illés Károly úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi kormány magára hagyta az önkormányzatokat az azbesztprobléma kezelésében, Horváth Gábor pedig úgy vélte, az újabb pályázat kiírásával a kabinet lényegében elismerte korábbi hibáját. Utóbbi arra is felhívta a figyelmet, hogy a város a már benyújtott pályázatával várhatóan nem jut támogatáshoz, miközben az elvégzett munkálatok után már most egymilliárd forintot kell kifizetnie a kivitelezőnek.

Korábban még biztosították a várost a támogatásról

A mostani bizonytalanság különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a nyár végén Nemény András még arról számolt be: Lőrincz Viktória miniszter biztosította őt arról, hogy azok az önkormányzatok is kaphatnak támogatást, amelyek már megkezdték a védekezési munkálatokat.

A Magyar Nemzet korábbi beszámolója szerint Szombathely augusztus végén döntött arról, hogy saját forrásból, folyószámlahitel terhére kezdi meg az Oladi plató azbeszttel szennyezett utcáinak lefedését. A városvezetés akkor még abban bízott, hogy az állam utólag megtéríti a védekezés költségeit. A támogatási rendszerrel kapcsolatban azonban később is komoly problémák merültek fel. Október végén Nemény már arról beszélt, hogy a Magyar Államkincstár olyan vizsgálati eredményeket kér a pályázathoz, amelyek beszerzése a rendelkezésre álló határidőn belül szerinte teljesíthetetlen, és több százmillió forintos többletkiadást jelentene a városnak. A mostani közgyűlésen elhangzottak alapján tehát továbbra sem rendeződött Szombathely állami támogatásának kérdése.

Ötmilliárdos költségvetési hiánytól tartanak

Az azbesztmentesítés mellett a város jövő évi pénzügyi helyzete is komoly vitát váltott ki. Tóth Kálmán, az Éljen Szombathely frakcióvezetője arról beszélt, hogy 2027-ben akár 4-5 milliárd forint is hiányozhat az önkormányzat költségvetéséből.