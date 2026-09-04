A működő Magyarországon az azbeszt négy hónapot várt a kormányra

Július közepére azonban már arra panaszkodott a miniszterelnök, hogy az osztrák–magyar munkacsoporttal „túl messzire ebben nem jutottunk”. Az Orbán Anita vezette külügy pedig a „nem leszünk többé bot a küllők között” elvet érvényesítve láthatóan nem tett semmit, hogy nyomást gyakoroljon Bécsre akár közvetlenül, akár a nemzetközi fórumokon. Mint azt a Magyar Nemzet is megírta, Még Ursula von der Leyent sem a tárca, hanem civilek keresték meg egy levélben.

Zalaegerszeg lépett, Szombathely követte

Július 23-án aztán bejelentették a hárommilliárd forintos azbesztmentesítési alapot. Aztán eltelt öt hét, és nem történt semmi. Erre augusztus 27-én Nemény András polgármester végül közölte: nem várnak tovább a kormányra. A város saját folyószámlahiteléből előfinanszírozza a munkát, mert ha tovább húzzák az időt, veszélybe kerülhet az őszi kivitelezés. A csaknem egymilliárd forintos munkáról szóló előterjesztését augusztus 31-én a közgyűlés egyhangúlag meg is szavazta.

A kormány lassúsága miatt, korábban már hasonló lépeseket tett a szennyzésben szintén érintett Zalaegerszeg vezetése, méghozzá a város tulajdonában lévő cég, a Zala-Müllex Kft. szakembereinek közreműködésével. Balaicz Zoltán polgármester akkori bejegyzéséből kiderült, mindezzel országosan is elsők voltak az ügy megoldásában, méghozzá komplex technikát alkalmazva. A Zala Müllex Kft. szakemberei a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően, védőfelszerelésben végezték el a munkát.

És láss csodát: szeptember 2-án végre megjelent a vidék- és településfejlesztési miniszter rendelete. Azután, hogy Szombathely magára vállalta a költségek jelentős részét. Tehát öt – a kormány hivatalba lépése óta – négy hónapra volt szükség ahhoz, hogy egy akut környezeti és egészségügyi problémát Magyar Péterék kezelni tudjanak a „működő Magyarországon”.