Ismert, Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt, 17 nap alatt szombaton 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütem Paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében.
Levonulnak a katonák a paksi fenékküszöb építési területéről
Hiába hívta fel elsőként a figyelmet Ruszin-Szendi Romulusz a fenékküszöb okozta problémára, a mederbevágódás már szerinte nem probléma, helyette elődjét gúnyolta.
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