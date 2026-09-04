Magyar Péter bűnbakkereséssel terelné el a figyelmet a paksi fenékküszöb problémáiról

Kommunikációs trükközés Magyar Pétertől

A nyáron egész Európában súlyos aszálythelyzet és hőség alakult ki, ami az egész kontinensen komoly gondokat okozott az atomerőművek üzemeltetésében. A paksi helyzet Magyar Péter kommunikációjának az egyik központi témája volt, mert a Duna alacsony vízállása miatt az atomerőmű termelését jelentősen vissza kellett venni. Először a miniszterelnök az önkéntes fogyasztáscsökkentést propagálta, majd amikor kommunikációs szempontból kezdett tarthatatlanná válni a helyzet, gyorsan bejelentette, hogy az energiaválságon túl vagyunk, átvészeltük a legnehezebb napokat.

Ezután beindult az abszolút filmszínház és Magyar Péter szinte napi rendszerességgel jelentkezett a paksi atomerőmű területéről, a helyszíni tájékoztatókon pedig nem mulasztotta el részletesen bemutatni a munkálatok minden egyes látványos elemét.

Azt, hogy Paksnál a Duna vízszintjét ideiglenes megoldással meg lehetne emelni, már a válsághelyzet kezdetén felvetette Tóth Máté energiajogász. Akkor Magyar Péter még kinevette ezt a javaslatot, kifogásként pedig azt mondta, hogy nem lehet beavatkozni, mert adott esetben a Nemzetközi Atomenergia ügynökség nem engedi majd újraindítani az atomerőművet, ha ilyet tesznek.

A miniszterelnök nem elégedett meg azzal, hogy a kormány döntéseiről és a munkálatokról beszámoljon: kamerát vitt magával, hajóra szállt, munkavédelmi sisakban kommentálta a történéseket, miközben helikopterek emelték a betonelemeket, a Dunába pedig köveket és egyéb építési elemeket juttattak.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök Pakson (Forrás: Facebook)