Kényes részletek Magyar Péter paksi helikopterezéséről

Éppen ezért az 1,22 millió forintos összeg nem azonos azzal az összeggel, amennyibe kizárólag Magyar Péter helikopteres utazása került az adófizetőknek. Ugyanakkor az mindenképpen figyelemre méltó, hogy a honvédség saját kalkulációja szerint az önköltség meghaladta az egymillió forintot.

Nem vizsgálták, lett volna-e olcsóbb megoldás

Az ügy egyik legérdekesebb részlete, hogy a Magyar Honvédség közlése szerint a szállítás előtt nem készült előzetes összehasonlítás a légi szállítás, illetve más közlekedési lehetőségek idő- és költségvonzatáról. Vagyis a rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem állapítható meg, hogy a miniszterelnök paksi útjára azért esett-e a helikopterre a választás, mert az volt a leggyorsabb, a legolcsóbb, vagy valamilyen más szempont miatt tartották indokoltnak. Az sem derül ki, hogy készült-e egyáltalán olyan mérlegelés, amely a helikopteres utazás költségét például közúti szállítással vetette volna össze.

Mindez különösen annak fényében érdekes, hogy Magyar Péter korábbi magyarázatának egyik fontos eleme éppen az volt:

a helikoptereknek és pilótáiknak egyébként is repülniük kellett volna.

A most kiadott iratok alapján aznap valóban voltak előre betervezett H145M-es gyakorlórepülések, de nem azzal a géppel, amely a miniszterelnököt Paksra vitte. A honvédség szerint emiatt más repüléseket sem kellett módosítani.

A kötelező repült időről sincsenek adatok

Továbbra sem tisztázott az sem, hogy a paksi út milyen módon kapcsolódott a pilóták vagy a helikopterek előírt repülési követelményeihez. A honvédség által átadott dokumentumok nem tartalmazzák, hogy az érintett pilótáknak mekkora éves vagy más időszakra meghatározott minimális repült időt kellett teljesíteniük, abból augusztus 12-ig mennyit teljesítettek, illetve mennyi hiányzott még a követelményből.

Arra sincs adat, hogy a Magyar Pétert szállító 2 óra 39 perces repülési időt beszámították-e valamely kötelező vagy jártasságfenntartó repültóra-követelmény teljesítésébe.

Így miközben a miniszterelnök korábban éppen a minimális repült idő teljesítésével is indokolta a helikopter használatát, a nyilvánosságra hozott dokumentumokból nem ellenőrizhető, hogy a paksi út ténylegesen hozzájárult-e egy ilyen követelmény teljesítéséhez.