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Kényes részletek Magyar Péter paksi helikopterezéséről

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A honvédség adatai szerint a miniszterelnököt szállító H145M-re aznap nem volt más repülés betervezve, miközben az út önköltsége meghaladta az 1,2 millió forintot. Ráadásul a honvédség a szállítás előtt nem hasonlította össze a helikopteres utaztatást más közlekedési lehetőségekkel.

Gábor Márton
2026. 09. 02. 16:07
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Éppen ezért az 1,22 millió forintos összeg nem azonos azzal az összeggel, amennyibe kizárólag Magyar Péter helikopteres utazása került az adófizetőknek. Ugyanakkor az mindenképpen figyelemre méltó, hogy a honvédség saját kalkulációja szerint az önköltség meghaladta az egymillió forintot.

 

Nem vizsgálták, lett volna-e olcsóbb megoldás

Az ügy egyik legérdekesebb részlete, hogy a Magyar Honvédség közlése szerint a szállítás előtt nem készült előzetes összehasonlítás a légi szállítás, illetve más közlekedési lehetőségek idő- és költségvonzatáról. Vagyis a rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem állapítható meg, hogy a miniszterelnök paksi útjára azért esett-e a helikopterre a választás, mert az volt a leggyorsabb, a legolcsóbb, vagy valamilyen más szempont miatt tartották indokoltnak. Az sem derül ki, hogy készült-e egyáltalán olyan mérlegelés, amely a helikopteres utazás költségét például közúti szállítással vetette volna össze.

Mindez különösen annak fényében érdekes, hogy Magyar Péter korábbi magyarázatának egyik fontos eleme éppen az volt: 

a helikoptereknek és pilótáiknak egyébként is repülniük kellett volna.

A most kiadott iratok alapján aznap valóban voltak előre betervezett H145M-es gyakorlórepülések, de nem azzal a géppel, amely a miniszterelnököt Paksra vitte. A honvédség szerint emiatt más repüléseket sem kellett módosítani.

 

A kötelező repült időről sincsenek adatok

Továbbra sem tisztázott az sem, hogy a paksi út milyen módon kapcsolódott a pilóták vagy a helikopterek előírt repülési követelményeihez. A honvédség által átadott dokumentumok nem tartalmazzák, hogy az érintett pilótáknak mekkora éves vagy más időszakra meghatározott minimális repült időt kellett teljesíteniük, abból augusztus 12-ig mennyit teljesítettek, illetve mennyi hiányzott még a követelményből.

Arra sincs adat, hogy a Magyar Pétert szállító 2 óra 39 perces repülési időt beszámították-e valamely kötelező vagy jártasságfenntartó repültóra-követelmény teljesítésébe.

Így miközben a miniszterelnök korábban éppen a minimális repült idő teljesítésével is indokolta a helikopter használatát, a nyilvánosságra hozott dokumentumokból nem ellenőrizhető, hogy a paksi út ténylegesen hozzájárult-e egy ilyen követelmény teljesítéséhez.

A honvédség és a Honvédelmi Minisztérium több további kérdésre nem adott választ. Indoklásuk szerint ezek olyan, a honvédelmi szervezet működésével, illetve haditechnikai eszközökkel kapcsolatos adatok, amelyek honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekből nem hozhatók nyilvánosságra.

 

A paksi tiltott légtérbe külön engedély kellett

A paksi út során a helikopter az atomerőmű környezetében található tiltott légtér igénybevételéhez is engedélyt kapott. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium határozata szerint az Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság augusztus 11-én nyújtotta be az LHP1 tiltott légtér eseti igénybevételére vonatkozó kérelmet.

A határozatban az igénybevétel céljaként „Kormányfő szállítás az érintett miniszter javaslatára” szerepel. A hatóság a kérelmet engedélyezte, ugyanakkor külön rögzítette, hogy a vizsgálata nem terjedt ki az LHP1 tiltott légtérben végzett repülés nukleáris biztonsági kockázatának értékelésére.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök a honvédség helikopterével (Forrás: Facebook/Péter Magyar)

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