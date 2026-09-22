Magyar Péter büszke arra, amit a telefonlopási ügy éjszakáján tett

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A miniszterelnök kérni fogja az Országgyűléstől saját mentelmi jogának felfüggesztését, rendkívüli parlamenti ülés összehívását is kezdeményezi emiatt. Egyúttal a 2024-es diszkóbotránya utáni telefonügyben intézkedő rendőri vezetők elleni feljelentést megindítását is megígérte. Magyar Péter határozottan kijelentette, büszke a telefonügyben tanúsított magatartására, elmondása szerint ő volta az, aki a fiatalok zaklatását akkor megakadályozta. Továbbá sérelmezi, hogy Hankó Balázzsal egyszerre kérték mentelmi joga felfüggesztését, az ügyészségre pedig a korábbi kormányt kiszolgáló maffiaszervezetként hivatkozott.

Magyar Nemzet
2026. 09. 22. 20:26
Forrás: Ladóczki Balázs
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Feljelentést tesz a rendőri vezetők ellen

A 2024 nyarán történt diszkóbotrányát követő telefonügyről kapcsán azt állítja a kormányfő, hogy azért lépett közbe, mert fiatalokat zaklatott egy provokátor egy budapesti szórakozóhelyen, amely élesen ellenkezik a felvételeket készítő férfi elmondásával.

Az ügyészségi álláspontja ezzel szemben az volt, hogy Magyar Péter elvette a férfi telefonját, majd a Dunába dobta, a készüléket később a rendőrök találták meg búvárok segítségével. Ezt egyébként szintén kifogásolta a miniszterelnök a videóban, szerinte a rendőri vezetők éjszaka búvárokat küldtek az áradó Dunába a telefon felkutatására, szerinte az intézkedés indokolatlanul veszélyeztette a búvárok életét és testi épségét. Ezért azt is bejelentette, hogy az érintett rendőri vezetők ellen foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelentést tesz. Szerinte a búvárok bevetésére politikai utasításra kerülhetett sor.

Teljes átvilágítást ígért az ügyészségen

Az ügyészség egyúttal „elérkezett az eddigi mélypontra” is Magyar Péter szerint. Emiatt teljes átvilágítást, valamint az általa korruptnak nevezett ügyészek felelősségre vonását helyezte kilátásba, elképzelése szerint akár három héten belül új legfőbb ügyésze lehetne Magyarországnak. Majd a Volánbuszt és a Magyar Nemzeti Bank alapítványait érintő nyomozások általa lassúnak vélt előrehaladását is kritizálta.

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