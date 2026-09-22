Magyar Péter büszke arra, amit a telefonlopási ügy éjszakáján tett

Feljelentést tesz a rendőri vezetők ellen

A 2024 nyarán történt diszkóbotrányát követő telefonügyről kapcsán azt állítja a kormányfő, hogy azért lépett közbe, mert fiatalokat zaklatott egy provokátor egy budapesti szórakozóhelyen, amely élesen ellenkezik a felvételeket készítő férfi elmondásával.

Az ügyészségi álláspontja ezzel szemben az volt, hogy Magyar Péter elvette a férfi telefonját, majd a Dunába dobta, a készüléket később a rendőrök találták meg búvárok segítségével. Ezt egyébként szintén kifogásolta a miniszterelnök a videóban, szerinte a rendőri vezetők éjszaka búvárokat küldtek az áradó Dunába a telefon felkutatására, szerinte az intézkedés indokolatlanul veszélyeztette a búvárok életét és testi épségét. Ezért azt is bejelentette, hogy az érintett rendőri vezetők ellen foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelentést tesz. Szerinte a búvárok bevetésére politikai utasításra kerülhetett sor.