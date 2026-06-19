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Azbeszt-ügy: A Tisza Párt és a kormány magára hagyta az érintetteket

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Miközben hónapok óta országos ügy az azbesztszennyezés Nyugat-Magyarországon, az érintett önkormányzatok továbbra sem kaptak egyértelmű kormányzati segítséget a probléma kezeléséhez. Ráadásul az ügyben illetékes parlamenti bizottság szombathelyi kihelyezett ülését a kormánypárti szereplők távolmaradása hiúsította meg, a gyakorlati mentesítési munkálatokkal pedig magukra hagyták az önkormányzatokat.

Munkatársunktól
2026. 06. 19. 12:16
Forrás: Hatlaczki Balázs
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A Vörösiszap-katasztrófa után azonnal lépett a Fidesz-kormány

Megjegyzendő, hogy jelenleg csak Zalaegerszegen folynak mentesítési munkálatok, méghozzá a város tulajdonában lévő cég, a Zala-Müllex Kft. szakembereinek közreműködésével – derült ki Balaicz Zoltán polgármester bejegyzéséből. Mint írta, mindezzel országosan is elsők vagyunk az ügy megoldásában, méghozzá komplex technikát alkalmazva. A Zala Müllex Kft. szakemberei a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően, védőfelszerelésben végezték el a munkát. Érdemes felidézni azt is, hogy a 2010-es vörösiszap-katasztrófánál a gát átszakadásának napján megindult a mentés, a sérültek kimentése és a védekezés, néhány napon belül pedig rendkívüli intézkedések és országos koordináció követte a beavatkozást. Ezzel szemben az azbesztszennyezés ügyében hónapokkal a probléma országos szintű napirendre kerülése után sem lehet a magyar államra számítani.  

Borítókép: Gajdos László élő környezetért felelős miniszterre rászakadt az azbesztügy, de inkább köddé vált. Fotó: Hatlaczki Balázs. 

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