európai bizottságazbeszt-ügyMagyar Péter

Már Brüsszel is aggódik a súlyos magyarországi azbesztbotrány miatt, miközben Magyar Péterék lapítanak

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Francois Wakenhut arra a nyílt levélre válaszolt, amelyet 14 nemzetközi azbesztellenes munkavédelmi és egészségügyi környezetvédelmi szervezet és szakértő írt az Európai Unió és Magyarország vezetőinek július elején. A dokumentumban felhívták a figyelmet a helyzet súlyosságára, rámutatva azokra a veszélyekre, amelyek különösen a gyermekek egészségét fenyegetik. Közben Zalaegerszeg után Szombathely is saját kezébe veszi a védekezést a kormányzat hallgatása és halogatása miatt.

Baranyai Gábor
2026. 08. 28. 9:56
Fotó: Cseh Gábor
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Ami a helyzet súlyosságát illeti, az elmúlt hónapokban kiderült, hogy több mint 250 magyar településre (köztük Budapestre és a Duna–Tisza közére) is juthatott az oszrák engedélyekkel működő burgenlandi bányákból származó szennyezett anyagból. 

 

Közös bizottság, lemondott kihelyezett ülés

Május 21-én a magyar kormányfő Bécsben tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Bejelentették, hogy magyar-osztrák közös bizottságot hoznak létre a helyzet vizsgálatára. Magyar Péter közölte: még nem tudják, ki a felelős, egy cég, egy magánszemély, vagy a politika, de a „szennyező fizet” elvét a végén Magyarország alkalmazni fogja.

A kormány hozzállását jól mutatja, hogy a Nyugat-Magyarországot súlyosan érintő azbeszt-ügy miatt

 az Országgyűlés Szombathelyre kihelyezett Élő Környezetért Felelős Bizottsága határozatképtelen volt, mivel pár órával az esemény előtt a kormánypárti képviselők, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium, valamint a Vas Vármegyei Kormányhivatal is lemondta a részvételét az ülésen.

Július elején 14 nemzetközi azbesztellenes munkavédelmi és egészségügyi környezetvédelmi szervezet és szakértő közös nyílt levélben fordult az Európai Unió és a magyar állam vezetőihez. Levelükben felhívták a figyelmet a szombathelyi helyzet súlyosságára, rámutatva azokra a veszélyekre, amelyek különösen a gyermekek egészségét fenyegetik. 

A nyílt levelet Holdosi Dániel szombathelyi aktivista kezdeményezte, és Laurie Kazah-Allen, az International Ban Asbestos Secretariat (IBAS) koordinátorának segítségével jutott el a nemzetközi szervezetekhez.

Hegedűs hallgat, a kormány ígérget, az azbeszt csendben öl

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a botrány kirobbanása óta gyakorlatilag nem szólalt meg az ügyben. A portál szerint miközben a lakosság jogos válaszokat vár arra, hogy hol és milyen mennyiségben fordulhat elő az egészségre veszélyes anyag, a felelős tárcák részéről továbbra is hallgatás tapasztalható. Pedig a helyzet súlyosságát mutatja, hogy az azbeszt egészségkárosító hatása gyakran csak évtizedekkel a belélegzés után jelentkezik. 

Július 23-án a kormányszóvivő jelentette be, hogy 

a magyar kormány úgy döntött, hárommilliárd forintos, felülről nyitott alapot hoz létre az azbesztkérdés megoldására. 

Bejelentették, hogy az Oladi Plató utcáiról nem szállítják el az anyagot, hanem speciális eszközökkel, biztonságos körülmények között leaszfaltozzák az utcákat. A kormány rendelkezése szerint a mentesítési munkálatokat az önkormányzatok szervezik meg a kormányhivatalok támogatásával, minden érintett önkormányzatnak létre kell hoznia egy azbeszttérképet. Szombathely már ajánlatokat is bekért a mentesítés elvégzésére.

Szombathely, 2026. április 28. Az Olad-városrész családi házas övezete Szombathelyen 2026. április 28-án. Az útéítéshez használt zúzottkőben az egészségkárosító azbeszt jelenlétét az elkészült laboratóriumi vizsgálatok eredménye is alátámasztotta, a vizsgált mintákban az egészségügyi határértéket többszörösen meghaladó koncentrátumot mutattak ki. MTI/Vasvári Tamás
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A kormányrendelet végrehajtási utasítása azonban még nem jelent meg, erre várnak az önkormányzatok, az azbesztes településeken élők pedig a mentesítési munkák megindulását szeretnék látni.

Közben a kormányt ismét megcáfolta a Greenpeace, kiderült, hogy a kormányszóvivői sajtótájékoztatón elhangzottak szerint nincs határérték feletti azbesztszennyezés az országban, az utolsó közzétett adatok Kőszegen és Sé községben is mást mutatnak. 

Megelégelték a meddő és halálos várakozást

Közben a szennyezett környezetben élők a legtöbb településen hiába várták a kormányzati segítséget, nem történt átfogó intézkedés. 

A kormány által magukra hagyott települések közül először Zalaegerszegen kezdődtek meg saját erőből a mentesítési munkálatok, méghozzá a város tulajdonában lévő cég, a Zala-Müllex Kft. szakembereinek közreműködésével – derült ki Balaicz Zoltán polgármester bejegyzéséből. Mint írta, mindezzel országosan is elsők vagyunk az ügy megoldásában, méghozzá komplex technikát alkalmazva. A Zala Müllex Kft. szakemberei a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően, védőfelszerelésben végezték el a munkát. 

20260605 Zalaegerszeg Zalaegerszegen megkezdték az azbeszttel szennyezett parkolók és terültetek tisztítását. A Gazdaság utcában kezdődött meg a talajcsere. Fotó: Pezzetta Umberto pu Zalai Hírlap
Fotó: Pezzetta Umberto 

Csütörtökön azbeszt-ügyben tartottak lakossági fórumot a szombathelyi városházá. A Nyugat.hu beszámolója szerint Nemény András polgármester bejelentette, nem várnak tovább a kormányra, leaszfaltozzák az azbesztes kőzúzalékkal szennyezett utakat.

Egészen pontosan az azbesztes útburkolat mellett kiépítik a szegélyeket, kavicságyat építenek ki, lefektetnek egy georácsot, ami eloszlatja a terhelést, majd egy geohálót a porzás megakadályozására, és két réteg bitumennel fedik le. Amennyiben a képviselő-testület a hétfői rendkívüli ülésen jóváhagyja a döntést, az Oladi Plató városrészen kezdődhet el először a munka. A tervek szerint már kedden indulhat itt a szegélyezés. 

A munka 65 napig tart, szeptemberben elkezdik a város többi részén lévő közterületen is, a tervek szerint október végére minden közterületen végeznek.

A polgármester hozzátette, nem tudják, hogy kapnak-e pénzt az azbeszt-alapból, de el kellett kezdeni a folyamatot. Az első ütem, vagyis az Oladi Plató egymilliárd forintba kerül, ezt az önkormányzat folyószámla-hitelből fedezi, és bizakodnak, hogy az állam ezt a pénzt visszafizeti majd az önkormányzatnak.


 

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