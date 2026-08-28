Már Brüsszel is aggódik a súlyos magyarországi azbesztbotrány miatt, miközben Magyar Péterék lapítanak

Ami a helyzet súlyosságát illeti, az elmúlt hónapokban kiderült, hogy több mint 250 magyar településre (köztük Budapestre és a Duna–Tisza közére) is juthatott az oszrák engedélyekkel működő burgenlandi bányákból származó szennyezett anyagból.

Közös bizottság, lemondott kihelyezett ülés

Május 21-én a magyar kormányfő Bécsben tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Bejelentették, hogy magyar-osztrák közös bizottságot hoznak létre a helyzet vizsgálatára. Magyar Péter közölte: még nem tudják, ki a felelős, egy cég, egy magánszemély, vagy a politika, de a „szennyező fizet” elvét a végén Magyarország alkalmazni fogja.

A kormány hozzállását jól mutatja, hogy a Nyugat-Magyarországot súlyosan érintő azbeszt-ügy miatt

az Országgyűlés Szombathelyre kihelyezett Élő Környezetért Felelős Bizottsága határozatképtelen volt, mivel pár órával az esemény előtt a kormánypárti képviselők, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium, valamint a Vas Vármegyei Kormányhivatal is lemondta a részvételét az ülésen.

Július elején 14 nemzetközi azbesztellenes munkavédelmi és egészségügyi környezetvédelmi szervezet és szakértő közös nyílt levélben fordult az Európai Unió és a magyar állam vezetőihez. Levelükben felhívták a figyelmet a szombathelyi helyzet súlyosságára, rámutatva azokra a veszélyekre, amelyek különösen a gyermekek egészségét fenyegetik.

A nyílt levelet Holdosi Dániel szombathelyi aktivista kezdeményezte, és Laurie Kazah-Allen, az International Ban Asbestos Secretariat (IBAS) koordinátorának segítségével jutott el a nemzetközi szervezetekhez.

Hegedűs hallgat, a kormány ígérget, az azbeszt csendben öl

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a botrány kirobbanása óta gyakorlatilag nem szólalt meg az ügyben. A portál szerint miközben a lakosság jogos válaszokat vár arra, hogy hol és milyen mennyiségben fordulhat elő az egészségre veszélyes anyag, a felelős tárcák részéről továbbra is hallgatás tapasztalható. Pedig a helyzet súlyosságát mutatja, hogy az azbeszt egészségkárosító hatása gyakran csak évtizedekkel a belélegzés után jelentkezik.