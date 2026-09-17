A Legfőbb Ügyészség szerint hazugság, hogy nem lehetett nyomozni a titkosszolgálat ellen
Közleményt adott ki a Legfőbb Ügyészség, amiben visszautasított a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetőjének állításait. Fürcht Pál nyilvánosságra került lemondó levelében arról írt, hogy a Legfőbb Ügyészség informális nyomásgyakorlással érte el, hogy több ügyet érintően ne nyomozzanak a titkosszolgálat ellen. A közlemény szerint ugyanakkor mindez nem igaz és jelezték, Fürcht ellen fegyelmi eljárás indult.
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