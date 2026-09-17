Szabadlábon hagyták a terrort tervező győri diákot
Meglepő módon szabadlábon hagyták azt a 16 éves győri diákot, akit azzal gyanúsítanak, hogy erőszakos támadásokról és az azokhoz használható fegyverekről egyeztetett az interneten. A terrorcselekménnyel fenygetés miatt eljárás alá vont fiút az FBI buktatta le.
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