Komoly problámát okozhat a rendőrségnek a vagyonvisszaszerzési hivatal

Nyomásgyakorlástól tart a szakszervezet?

Ha a szakembereket is elveszítjük, akár maguktól mennek el, akár vezényléssel, az problémát fog okozni. A vezényléssel (amibe az adott munkatársnak bele kell egyeznie) kapcsolatban a szóvivő elmondta, bízik benne, hogy nem lesz nyomásgyakorlás, azonban, ha valamelyik kollégájuk ezzel találná szembe magát, ők ott fognak állni mögötte.

Tóth Zoltán bízik abban is, hogy akik a vezénylésekről döntenek, tisztában vannak a bűnügyi állomány teljesítőképességével.

A szakszervezeti szóvivő kiemelte, zavarja, hogy nincsen olyan ember, aki odaállna a miniszterelnök elé és azt mondaná: nincs fizetésemelés, borzasztó állapotok vannak, nincs ember, a meglévő állomány is alig tudja ellátni a feladatát.