Komoly problámát okozhat a rendőrségnek a vagyonvisszaszerzési hivatal

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Komoly problémákat fog okozni, ha a legjobb szakembereit elveszíti a rendőrség– mondta lapunknak Tóth Zoltán, a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet szóvivője. Szerinte a nemrég létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal éppen azokat a tapasztalt nyomozókat szívhatja el a jelentős létszámhiánnyal küzdő rendőrségtől, akiknek a tudására és sokéves szakmai tapasztalatára náluk is nagy szükség lenne. Tóth Zoltán azt is leszögezte, ha valamelyik kollégájukat nyomásgyakorlással próbálnák rávenni, hogy csatlakozzon az új hivatalhoz, akkor mellette a szakszervezet ki fog állni.

Pámer Dávid
2026. 09. 17. 16:00
Fotó: Polyák Attila
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Nyomásgyakorlástól tart a szakszervezet?

Ha a szakembereket is elveszítjük, akár maguktól mennek el, akár vezényléssel, az problémát fog okozni. A vezényléssel (amibe az adott munkatársnak bele kell egyeznie) kapcsolatban a szóvivő elmondta, bízik benne, hogy nem lesz nyomásgyakorlás, azonban, ha valamelyik kollégájuk ezzel találná szembe magát, ők ott fognak állni mögötte. 

Tóth Zoltán bízik abban is, hogy akik a vezénylésekről döntenek, tisztában vannak a bűnügyi állomány teljesítőképességével.

A szakszervezeti szóvivő kiemelte, zavarja, hogy nincsen olyan ember, aki odaállna a miniszterelnök elé és azt mondaná: nincs fizetésemelés, borzasztó állapotok vannak, nincs ember, a meglévő állomány is alig tudja ellátni a feladatát. 

 



 



 

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