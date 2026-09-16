„Nincs külpolitika, már minden ország rajtunk röhög” – kiosztották a kommentelők Orbán Anitát, mert szerintük nem dolgozik + videó

Egy másik hozzászóló szerint Orbán Anita szereptévesztésben van.

Itt valaki nagy szereptévesztésben van úgy érzem. Ő tudtommal a külügyminiszteri posztot tölti be és nem oknyomozó riporternek szegődött

– fogalmazott. A kommentelő szerint eközben „tényleges külpolitika az gyakorlatilag nulla”, miközben szerinte a feljelentésekből egyre több van. A bejegyzés alatt olyan hozzászólás is született, amely röviden, de annál élesebben foglalta össze a kritikát. „Csak a feljelentés! Más munkád nincs? Ezért mennyi fizetést kapsz?” – kérdezte egy kommentelő. Más azt kifogásolta, hogy szerinte Orbán Anita keveset van külföldön, holott külügyminiszterként éppen a nemzetközi kapcsolatok építését kellene végeznie.

Te még szinte ki sem tetted a lábad az országból, pedig az lenne a dolgod. Nulla a külügy munkája amióta te vagy!

– írta.

A kommentek között olyan is akadt, aki már egyértelműen Szijjártó Péter mellett foglalt állást: „Te meg csak kárt tudsz okozni ennek az országnak, sehol se vagy Szijjártóhoz képest!”

„Amióta nincs Szijjártó, megszűnt a külpolitikánk”

Több hozzászóló szerint a korábbi külügyminiszter remek külpolitikát folytatott, aminek Orbán Anita a nyomába nem ér.

Amióta nincs Szijjártó, azóta megszűnt a külpolitikánk!

– írta egyikük.

Más úgy fogalmazott:

Ők legalább tettek valamit Magyarországért. Ti folyamatosan próbáljátok lejáratni a volt kormányt, de még felmutatni nem tudtatok semmi jót.

A hozzászólások között olvasható olyan vélemény is, hogy Orbán Anitának nem ártana értékelhető eredményeket mutatnia. „Magyarország szégyene ez a nő. Értékelhető külügyminiszteri eredményeket mutasson és azzal utazhat amivel akar”.