Gál Kinga: Az uniós intézmények mélyen hallgatnak a Magyarországon kiépülő tekintélyelvű rezsimről
A magyar kormány demokráciát korlátozó intézkedései az Európai Bizottság támogató hallgatása, sőt, akár az európai intézmények bátorítása mellett zajlanak. Erről beszélt Gál Kinga a Patrióták Európáért pártcsalád alelnöke.
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