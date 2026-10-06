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A németek is a FIFA-elnök ellen fordultak

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Nem lehet azt mondani, hogy a Német Labdarúgó-szövetség elkapkodta volna bejelentését a FIFA elnökével kapcsolatban. A mondás szerint a hamar munka ritkán jó, Németország ezt szem előtt tartva csak most jelentette be, hogy nem támogatja a FIFA elnökét 2027 márciusában, amikor a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség Marokkóban rendezi meg tisztújító kongresszusát.

Lantos Gábor
2026. 10. 06. 17:54
A FIFA és a Német Labdarúgó-szövetség elnöke itt még teljes egyetértésben paroláznak Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON Forrás: Sven Simon

Ugyanakkor az nem derült ki, hogy a németek kit szeretnének Infantino helyett elnökként látni. Azt sem tudni, hogy Európa indít-e ellenjelöltet a FIFA jelenlegi elnöke ellen. 

A helyzet azért nehéz, mert az európai kontinens egymaga nem tudja megbuktatni az elnököt. 

A jelöltállítás végső határideje 2026. november 18. lesz. Utána már senkit sem lehet javasolni. A háttérben egészen biztosan zajlanak már a tárgyalások, de ezekről semmi sem szivárgott még ki. A FIFA 211 tagországa szavazhat, 106 szavazat kell ahhoz, hogy FIFA-elnök legyen valaki. Az UEFA, azaz az Európai Labdarúgó-szövetség viszont csak 55 szavazattal rendelkezik, ez meg semmire sem elég.

 

Bernd NeuendorfFIFAGianni InfantinoSzóljon hozzá!

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