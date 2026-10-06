A németek is a FIFA-elnök ellen fordultak

Ugyanakkor az nem derült ki, hogy a németek kit szeretnének Infantino helyett elnökként látni. Azt sem tudni, hogy Európa indít-e ellenjelöltet a FIFA jelenlegi elnöke ellen.

A helyzet azért nehéz, mert az európai kontinens egymaga nem tudja megbuktatni az elnököt.

A jelöltállítás végső határideje 2026. november 18. lesz. Utána már senkit sem lehet javasolni. A háttérben egészen biztosan zajlanak már a tárgyalások, de ezekről semmi sem szivárgott még ki. A FIFA 211 tagországa szavazhat, 106 szavazat kell ahhoz, hogy FIFA-elnök legyen valaki. Az UEFA, azaz az Európai Labdarúgó-szövetség viszont csak 55 szavazattal rendelkezik, ez meg semmire sem elég.