Két versenyhétvégével az idény vége előtt negyven pontra nőtt a holland előnye az egyéni pontverseny második helyén a brit előtt. Igaz, Verstappen korábban egyértelműsítette, hogy nem különösebben érdekli, ő végez-e közvetlenül Antonelli mögött az összetettben.

Russell into the wall! 💥 An agonising end to George's quest for the win 😖 #F1 #LasVegasGP https://t.co/dUQH0fCTg5 — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Ferrari-betli a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíjon

A Ferrari ugyan szinte biztosan második lesz a konstruktőrök között, a Las Vegas-i hétvégére nem lehet büszke a Scuderia. Sao Pauló után Nevadában sem tudtak a legjobb hat között végezni az olasz istálló pilótái, akik már az időmérőt is csupán a 11–12. pozícióban zárták.

A versenyen aztán Lewis Hamilton és Charles Leclerc egyaránt kapott tíz másodperces időbüntetést, utóbbi épp azért, mert a táv háromnegyedénél megforgatta csapattársát.

Végül Hamilton hetedik, míg Leclerc tizedik helyen végzett – Frédéric Vasseur nem hagyta annyiban a történteket, a francia csapatfőnök figyelmeztette a monacóit, hogy a leintés után rögtön beszélni szeretne vele.

Leclerc és Hamilton is reagált

Leclerc és Hamilton már a Mexikóvárosi Nagydíjon is összecsaptak egymással, majd Brazíliában próbáltak közös nevezőre jutni, de úgy tűnik, sikertelenül. Pedig a monacói még e hét csütörtökön arról beszélt, hogy maguk mögött hagyták a feszültséget. A futam, és a Vasseurrel való elbeszélgetés után aztán már tárgyilagosan fogalmazott.

– Megbüntettek, vagyis a bírók szerint az én hibám volt, és ezt elfogadom. Nem fogok sokkal többet mondani ennél.

Azt hittem, biztonságos belülre menni, de sajnos Lewis nem látott a visszapillantóban, nekem pedig nem volt több helyem. De nem fogom Lewist hibáztatni mindezért

– mondta Charles Leclerc, aki hozzátette, szerinte inkább versenybaleset történt, de rosszul érzi magát a csapat miatt.

Ferrari 💥 Ferrari #F1 #LasVegasGP https://t.co/5wCZ5L06bC — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Hamiltont frusztrálta, amiért Lando Norris (McLaren) szabálytalan megelőzéséért megbüntették, de a Leclerc-rel kapcsolatos dolgokat nem részletezte. – Ma nem szeretnék belemenni ebbe a forgatókönyvbe, inkább a csapatot kérdezzék. Én végig azért küzdöttem, hogy a lehető legjobb eredményt érjem el. Őszintén úgy gondolom, hogy a mai tempónkkal akár a dobogóra is felállhattunk volna – nyilatkozta a Sky Sportsnak a brit pilóta, majd kitért arra, elérkezett-e az idő a csapatutasítás és az egymás elleni versenyzés szabályainak bevezetésére. – Erről a Ferrarinak kell döntenie. Én mindent megtettem, amit csak lehetett, és mindent elmondtam, sőt még annál is többet... Nehéz időszakon vagyunk túl, így már csak annyit tehetek, hogy megjelenek a versenyeken, és mindent beleadok. Remélhetőleg a háttérben előbb-utóbb sikerül rendezniük a helyzetet.