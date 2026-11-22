A mexikói erők azt mondták, hogy kartellellenes munkacsoportjuk más amerikai ügynökségközi partnerekkel együttműködve dolgozta ki az elfogáshoz vezető információkat.

Négy mexikói gyalogos katona halt meg a hadműveletben

– közölte a védelmi minisztérium az X-en közzétett közleményében, és részvétét fejezte ki a családoknak.

A közlemény hozzátette, hogy a biztonsági erők hét támadót öltek meg és nyolc feltételezett bűnözőt tartóztattak le a művelet során, köztük hármat Mexikóvárosba szállítottak, ötöt pedig a culiacáni (Sinaloa) főügyészségnek adtak át.

Meza Florest és unokatestvérét, aki a Beltrán Leyva bűnszervezet második számú vezetője volt, hajnali 5:20-kor Mexikóvárosba vitték, és átadták a Szervezett Bűnözés Elleni Szakosított Ügyészségnek. Letartóztatták és átadták Meza Flores sógorát is, aki a pénzügyi ügynöke volt.

Míg a péntek esti közösségi médiás bejegyzésekben útzárak, felgyújtott autók és egy helyi újságíró lövöldözés közben fedezékbe menekülésének jelenetei láthatók, szombatra az erőszak jelentősen alábbhagyott. Egy helyi biztonsági tisztviselő szerint még szombaton is ideges hangulat uralkodott a városban, mivel a lakosok péntek este óta otthonukban rejtőzködtek. Az üzletek zárva maradtak, az utcák pedig kihaltak voltak, de már nem voltak erőszakhullámok – mondta a tisztviselő.