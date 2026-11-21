Azt is elismerte, hogy egyedül volt Schettinóval a kabinjában, de tagadta, hogy elterelte volna a figyelmét, miközben a hajót irányította.
A bíróság meghallgatta, hogyan kormányozta Schettino a hatalmas óceánjárót veszélyesen közel a parthoz egy meggondolatlan manőverrel, amelynek állítólag az volt a célja, hogy lenyűgözze a nőt.
Több ezer utast mentettek ki a Concordia balesete után
Egy kétségbeesett, hatórás mentőakció során a parti őrségeknek sikerült több ezer utast és személyzetet kimenekíteniük a süllyedő hajóról.
Schettinót 2015 februárjában ítélték el, és 2017 májusában kezdte meg börtönbüntetésének letöltését a Rebibbia börtönben. Később az olasz törvények értelmében korai szabadlábra helyezést kért, amelyek lehetővé teszik, hogy a büntetésük felét letöltött fogvatartottak alternatív fogva tartási formát kérjenek.
Ajánlata felháborodást váltott ki a túlélők körében, akik azzal érveltek, hogy a kegyvesztett kapitánynak rácsok mögött kellene maradnia.
Szabadulása ellenére Schettino ítéletét nem változtatták meg, és büntetése fennmaradó részében továbbra is szigorú felügyelet alatt áll.