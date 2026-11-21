Domnica Cemortan

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Azt is elismerte, hogy egyedül volt Schettinóval a kabinjában, de tagadta, hogy elterelte volna a figyelmét, miközben a hajót irányította.

A bíróság meghallgatta, hogyan kormányozta Schettino a hatalmas óceánjárót veszélyesen közel a parthoz egy meggondolatlan manőverrel, amelynek állítólag az volt a célja, hogy lenyűgözze a nőt.

On January 13, 2012, the Costa Concordia, on the initial leg of a Mediterranean Sea cruise, veered off its intended course near Isola del Giglio, Tuscany, and collided with a rock formation on the seabed. As a result, the ship tilted and partially sank, coming to rest unevenly on an underwater ledge. Despite a six-hour rescue operation that successfully evacuated most passengers ashore, 33 lives was were lost. — Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) April 7, 2024

Több ezer utast mentettek ki a Concordia balesete után

Egy kétségbeesett, hatórás mentőakció során a parti őrségeknek sikerült több ezer utast és személyzetet kimenekíteniük a süllyedő hajóról.

Schettinót 2015 februárjában ítélték el, és 2017 májusában kezdte meg börtönbüntetésének letöltését a Rebibbia börtönben. Később az olasz törvények értelmében korai szabadlábra helyezést kért, amelyek lehetővé teszik, hogy a büntetésük felét letöltött fogvatartottak alternatív fogva tartási formát kérjenek.

Ajánlata felháborodást váltott ki a túlélők körében, akik azzal érveltek, hogy a kegyvesztett kapitánynak rácsok mögött kellene maradnia.

Szabadulása ellenére Schettino ítéletét nem változtatták meg, és büntetése fennmaradó részében továbbra is szigorú felügyelet alatt áll.