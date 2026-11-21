A GTA-hoz méltóan vágott vissza Pócs János Radnai Márkéknak + videó
Nem maradt válasz nélkül, hogy a Tisza frakcióülésén videójátékozó tiszások szóba hozták Pócs Jánost is.
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