Órákon belül kisétál a börtönből Bús Balázs
Megszüntette Bús Balázs letartóztatását a Kecskeméti Törvényszék, és négy hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezte a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnökét. A politikus még szombaton elhagyhatja a börtönt, miután az ügyészség a védelem indítványának helyt adva kezdeményezte az enyhébb kényszerintézkedés alkalmazását. A döntés jelentős fordulat az ügyben, hiszen a bíróság november elején még december 25-ig meghosszabbította Bús letartóztatását.
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