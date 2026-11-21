Tizenkilencmilliárdos számlagyár

Ezen a ponton érdemes felidézni, ki is az a Fuzik Zsolt, és milyen büntetőügyben került a hatóságok látókörébe. Fuzik a SYS IT Services Kft. egykori befolyásos munkatársa, valamint a zuglói parkolásüzemeltetésben érdekelt SIS Parking Kft. projektmenedzsere volt.

A férfira 2021 nyarán csaptak le bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanújával a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói. A gyanú szerint társaival olyan számlagyárat működtetett, amelynek keretében 19 milliárd forint értékben állítottak ki fiktív számlákat. A rendszerben különböző gazdasági társaságok szerepeltek, a valótlan tartalmú számlák pedig jelentős összegű pénzmozgásokat tettek lehetővé.

A szisztéma lényege az volt, hogy a számlákat befogadó vállalkozások papíron olyan szolgáltatásokért fizettek, amelyek mögött nem állt tényleges teljesítés. Az átutalt összegeket a közreműködő cégeken keresztül készpénzzé alakíthatták, majd a pénz egy része visszakerülhetett a megrendelőkhöz. A számlagyár tevékenységével összefüggésben költségvetési csalás miatt indult büntetőeljárás.

Megvett politikusok

A Fuzik-féle ügyben a nyomozás végül kiterjedt céghálózatot tárt fel, az ügyészség pedig több tucat ember ellen emelt vádat. A fiktív számlázással előállított készpénz egy részét a gyanú szerint nemcsak gazdasági szereplők gazdagodására, hanem korrupciós kifizetésekre is felhasználhatták.

Fuzik később egyezséget kötött az ügyészséggel, és részletes vallomást tett olyan korrupciós ügyletekről is, amelyekben állítása szerint ismert politikusoknak fizetett kenőpénzt. Fuzik vallomásának jelentőségét növeli, hogy a férfi átment a hazugságvizsgálaton.

A vallomása alapján szocialista nagyvadak kerültek bíróság elé, többek között Horváth Csaba volt zuglói polgármester, Tóth Csaba korábbi országgyűlési képviselő, Molnár Zsolt MSZP-s politikus és Baja Ferenc volt miniszter ellen emeltek vádat. A Magyar Nemzet ezekről az ügyekről több alkalommal beszámolt: itt, itt és itt.