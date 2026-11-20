A politikai spektrumnak szintén ezen az oldalán helyezkedik el a radikálisabb Lengyel Korona Konföderációja (KKP), illetve a volt miniszterelnök, a korábbi PiS-politikus Mateusz Morawiecki által irányított, mérsékelten konzervatív Fejlődés Plusz (R+). (A PiS szakadásáról itt írtunk korábban.)
Már csak egy év van hátra — reális esélye van a lengyel jobboldalnak Donald Tusk elűzésére
Egyértelművé vált az egy év múlva esedékes lengyel parlamenti választások előtt, hogy a lakosságnak elege van a Brüsszel-párti Tusk-kormányból, de a széttöredezett jobboldal összefogása még várat magára, noha esélye lenne megszereznie az abszolút többséget. Az együttműködés lehetőségeiről Goran Andrijanicot, a Sieci lengyel hetilap újságíróját kérdeztük.
Az egykor szebb napokat látott PiS-t jelenleg 23 százalékon méri a legfrissebb közvélemény-kutatás. A Konföderáció 12, a Lengyel Korona Konföderációja 6,5, míg az R+ 3 százalékon áll. A másik oldalon Donald Tusk miniszterelnök liberális Polgári Koalíciója 28 százalékot kapna, ha most lennének a választások. A vele koalícióban lévő pártok közül pedig egyedül a Baloldal (Lewica) jutna be a parlamentbe 7 százalékkal.
Ebből is jól látszik, hogy van igény a kormányváltásra Lengyelországban, a jobboldali pártok együttvéve rendre elérik a 45 százalékot, amivel már sima többséget tudnának szerezni a parlamentben.
Tisztítótűz lengyel módra
A Donald Tusk vezette kormánykoalíció az elmúlt években igencsak magára haragította a jobboldalt és annak szavazóit: Brüsszel és a nyugati liberális elit jóváhagyásával vegzál PiS-politikusokat, tartóztat le ellenzéki képviselőket, veszi át a teljes irányítást az állami szféra felett, s vált le törvényellenesen olyan intézményi vezetőket – például az alkotmánybíróság bíráit –, akiket az előző, PiS-vezette kormány idején neveztek ki – egyfajta Tisztítótűz művelet részeként, lengyel módra.
Bár nagyobbnak tűnik az együttműködésre való hajlandóság a jobboldalon, mint korábban, nem tartom valószínűnek, hogy közös listán induljon a négy jobboldali párt a jövő évi választásokon
– mondta lapunknak Goran Andrijanic, a Sieci című konzervatív hetilap újságírója.
Áthidalandó távolságok
Márpedig a választásokon a pártok közös listán való indulása többet ér, mintha külön-külön indulnának. A jelek szerint Donald Tusk a liberális és baloldali pártokat összefogva képes lesz ilyen blokk létesítésére, de a jobboldalon egyelőre áthidalhatatlannak tűnnek az ellentétek.
A legnagyobb akadályt a két legerősebb párt, a PiS és a Konföderáció közötti ellentétek képezik, amelyek Goran Andrijanic meglátása szerint egymás riválisainak tekintik egymást: „Slawomir Mentzen, a Konföderáció társelnöke egyik nap Tusk leváltásáról beszél, másik nap a PiS-t bírálja.”
Úgy tűnik, nagyon távol áll egymástól a mérsékelt R+ és a jobboldal legszélén elhelyezkedő KKP is.
Utóbbinak a vezetője, Grzegorz Braun gyakran tesz Izrael-ellenes és Oroszország-párti kijelentéseket, nem véletlenül mondta róla Jaroslaw Kaczynski, a PiS vezetője, hogy Braun kivonta magát a civilizált politikai diskurzusból
– jegyzi meg a Sieci újságírója.
Márpedig Kaczynskinak Braunra és a többiekre is szüksége lesz, ha meg akarja nyerni a választásokat. Amire nagy esélyük lenne: Goran Andrijanic szerint a választópolgárok elégedetlenek a gazdaság teljesítményével, az árak az egekbe szöktek, sokan érzik úgy, hogy rosszabbul élnek, mint a PiS-kormányzás évei alatt.
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