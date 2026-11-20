Mateusz Morawiecki, a háttérben a lengyel jobboldal erős embere, Jaroslaw Kaczynski. Fotó: JAAP ARRIENS / AFP

Az egykor szebb napokat látott PiS-t jelenleg 23 százalékon méri a legfrissebb közvélemény-kutatás. A Konföderáció 12, a Lengyel Korona Konföderációja 6,5, míg az R+ 3 százalékon áll. A másik oldalon Donald Tusk miniszterelnök liberális Polgári Koalíciója 28 százalékot kapna, ha most lennének a választások. A vele koalícióban lévő pártok közül pedig egyedül a Baloldal (Lewica) jutna be a parlamentbe 7 százalékkal.

Ebből is jól látszik, hogy van igény a kormányváltásra Lengyelországban, a jobboldali pártok együttvéve rendre elérik a 45 százalékot, amivel már sima többséget tudnának szerezni a parlamentben.

Tisztítótűz lengyel módra

A Donald Tusk vezette kormánykoalíció az elmúlt években igencsak magára haragította a jobboldalt és annak szavazóit: Brüsszel és a nyugati liberális elit jóváhagyásával vegzál PiS-politikusokat, tartóztat le ellenzéki képviselőket, veszi át a teljes irányítást az állami szféra felett, s vált le törvényellenesen olyan intézményi vezetőket – például az alkotmánybíróság bíráit –, akiket az előző, PiS-vezette kormány idején neveztek ki – egyfajta Tisztítótűz művelet részeként, lengyel módra.

Bár nagyobbnak tűnik az együttműködésre való hajlandóság a jobboldalon, mint korábban, nem tartom valószínűnek, hogy közös listán induljon a négy jobboldali párt a jövő évi választásokon

– mondta lapunknak Goran Andrijanic, a Sieci című konzervatív hetilap újságírója.

Áthidalandó távolságok

Márpedig a választásokon a pártok közös listán való indulása többet ér, mintha külön-külön indulnának. A jelek szerint Donald Tusk a liberális és baloldali pártokat összefogva képes lesz ilyen blokk létesítésére, de a jobboldalon egyelőre áthidalhatatlannak tűnnek az ellentétek.

A legnagyobb akadályt a két legerősebb párt, a PiS és a Konföderáció közötti ellentétek képezik, amelyek Goran Andrijanic meglátása szerint egymás riválisainak tekintik egymást: „Slawomir Mentzen, a Konföderáció társelnöke egyik nap Tusk leváltásáról beszél, másik nap a PiS-t bírálja.”