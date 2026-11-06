Hosszúra nyúlt vendégség – így változott az ukrán menekültek helyzete Európában

Bürgergeld után JobTurbo

Németország az ukránok legnagyobb befogadója, a támogatások tekintetében pedig továbbra is a legnagylelkűbb. Az ukrán menekültek eleinte ugyanolyan szinten férhettek hozzá a Bürgergeldnek nevezett, havi 563 eurós (206 ezer forint) szociális juttatáshoz, mint a német állampolgárok, ahelyett, hogy a menedékkérőkre vonatkozó törvény értelmében kevesebbet kaptak volna. Ez ingyenes lakhatást, orvosi ellátást, oktatást és anyagi támogatást jelentett nekik.

Mivel a szociális segélyekhez és a foglalkoztatáshoz kötelező nyelvtanfolyamot kell végezni,

a többi európai országhoz képest Németországban az ukránok lassabban álltak munkába, mindössze 39 százalékuk jelenik meg foglalkoztatottként.

Az 1,3 millió ukrán menekült ellátása hatalmas terhet ró az ellátórendszerre, így a politikai döntéshozók a „jóléti állam határait” emlegetve a támogatások csökkentése mellett döntöttek. Azok az ukrán menekültek, akik 2025 márciu­sa után érkeztek, már nem jogosultak a Bürgelgeldre, hanem egy jóval alacsonyabb juttatásokkal járó rendszerbe sorolják be őket. 2025 nyarán a Bundestag megszavazta a menekültek családegyesítési jogának felfüggesztését is; a új szabályozás és az úgynevezett JobTurbo program már egyértelműen azt a célt szolgálja, hogy a menekültek ne a segélyekre támaszkodjanak, hanem minél gyorsabban lépjenek be a német munkaerőpiacra.

A német közvéleményben is érezhető a változás az ukrán menekültek megítélésével kapcsolatban annak dacára, hogy a fősodratú média – beleértve a közmédiát – folyamatosan az orosz agressziót és az ukránok szenvedéseit hangsúlyozza. A vezető ellenzéki párt, egyben az ország legnépszerűbb politikai ereje, a jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) – tükrözve a közhangulat változását – kampányaiban a szociális juttatások azonnali megvonását és a menekültek tömeges hazaküldését követeli.

Alice Weidel társelnök emellett különösen éles bírálatot fogalmazott meg a német földön élő, hadköteles korú ukránok helyzetéről, elfogadhatatlannak tartva, hogy

miközben Ukrajna súlyos emberhiánnyal küzd a fronton, Németország meglett férfiak százezreit tartja el segélyekből.

Ám jogilag jelenleg nem feltétlenül lehetséges a hazaküldésük: az EU ugyan idén augusztusban kizárta a hadköteles korú ukrán férfiakat az automatikus ideiglenes védelemből, de nem visszamenőleges hatállyal. Magnus Brunner belügyi és migrációs biztos szerint immár figyelembe veszik Kijev védelmi és újjáépítési szükségleteit, így nem részesülhetnek átmeneti védelemben azok az újonnan érkező, 23 és 60 év közötti ukrajnai fér­fiak, akik törvényesen nem hagyhatnák el országukat, azaz nem tudják bizonyítani, hogy eleget tettek katonakötelezettségüknek vagy hogy felmentették őket. Magyarország a többi tagállammal ellentétben nem támogatta a korlátozó uniós javaslatot, fenntartva az álláspontot: befogadja a háború vagy a mozgósítás elől menekülő kárpátaljai magyarokat.