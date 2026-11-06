Hosszúra nyúlt vendégség – így változott az ukrán menekültek helyzete Európában

Változott a közhangulat is.
Lengyelország Európa egyik legbefogadóbb országa volt a háború kitörése után, több millió lengyel önkénteskedett a határon, adományozott jótékonysági célokra vagy nyitotta meg otthonát a menekültek előtt.
Az idő múlásával az ukránellenes hangulat lassan erősödött, az elmúlt év közvélemény-kutatásai szerint a lengyelek többsége már inkább ellenzi az ukrán menekültek befogadását. Karol Nawrocki elnök a hivatalba lépését követően megvétózta azt a törvényjavaslatot, amely meghosszabbította volna a menekültek azonos szintű ellátását, betartva ezzel a jóléti kifizetések szigorítását célzó kampányígéretét.
Varsóban szűkítették a családi támogatásokat, például a gyermekek utáni ellátást csak azok kaphatják meg, akiknek munkaviszonyuk van, illetve a lakhatási és egészségügyi kedvezményeket is megkurtították. Fokozatosan kivezettek egy különleges törvényt, így az ukrajnai menekültekre már az általános bevándorlási szabályok érvényesek, éppúgy, mint a más országokból érkezőkre. Hozzá kell tenni: a UNHCR és a Deloitte tanácsadócég közös jelentése szerint az ukrán menekültek tavaly 2,4 százalékkal, 21,5 milliárd euróval növelték a lengyel gazdaságot, foglalkoztatottságuk szintje (76 százalék) pedig mára anélkül haladta meg a lengyel állampolgárokét, hogy negatívan befolyásolta volna utóbbiak foglalkoztatását vagy bérét.
Ám mindeközben a menekültek megítélésének nem kedvezett az egy hónappal ezelőtti jaroslawi késelés sem: egy ukrán férfi a helyi bencés templomban többeket megsebesített, a kisgyerekeket védelmező pap pedig bele is halt a sérüléseibe. A három évvel ezelőtti, 80. évfordulós államközi kiengesztelődés dacára újra feltépettek a második világháborús volhíniai (volinyi) mészárlás okozta sebek is: akkor mintegy százezer lengyelt mészárolt le az Ukrán Felkelő Hadsereg, miközben a korabeli ukrán szélsőségesek manapság odahaza ünnepelt hősök, különösen az ország nyugati részén. Az ukránkérdés várhatóan kampánytéma lesz Lengyelországban, ahol jövőre tartanak parlamenti választásokat.