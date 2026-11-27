A bruttó elszámolású napelemesek helyzete árnyaltabb: ők az esti és a téli órákban hálózatból vételezett áram után eleve fizetnek energiadíjat és rendszerhasználati díjat, ezért a teljes éves számlájuk nem tízszereződne meg. Mivel azonban hálózati fogyasztásuk jellemzően messze elmarad a 6216 kilowattórás fedezeti ponttól, kompenzáció nélkül az ő kiadásuk is biztosan emelkedne.

A rendelet apróbetűs része dönt

A napelemesek szempontjából minden a még meg nem jelent kormányrendelet szövegén múlik. Azt ugyanis továbbra sem tudni, pontosan hol húzza meg a kormány a lakossági jogosultság határát. Ha az állam kivétel nélkül minden lakossági csatlakozási pontnál jóváírja az alapdíj-növekményt, akkor 2027-ben sem a szaldós, sem a bruttó elszámolású napelemesek nem fizetnek többet.