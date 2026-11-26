A Fradi immáron 13 mérkőzés óta veretlen hazai pályán az európai kupasorozatokban. A tabellán öt forduló után 13 ponttal – az angol Bournemouth és az olasz Juventus mögött – harmadik FTC legközelebb december 10-én, a kétpontos Lech Poznan otthonában, Lengyelországban lép pályára az El főtábláján. A nyolcadik kör után az első nyolc rögtön nyolcaddöntőbe jut, míg a 9–24. helyezettek párharcokat vívnak a legjobb tizenhat közé kerülésért.
Majdnem harminc Fradi-lövés, veretlen és harmadik maradt a zöld-fehér csapat az El-ben
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 5. fordulójában a Ferencváros a szlovén bajnok Celje együttesét fogadta. Az első félidőben az FTC 17-szer lőtt kapura, mégis 0-0 volt az állás a szünetben. Fordulás után aztán folytatódott a hazai nyomás, de a jól teljesítő rivális védelmét majdnem harminc kísérletből sem tudta áttörni, sőt a hajrában Varga Ádám védésére is szükség volt. A 0-0-s döntetlennel veretlen, egyben harmadik helyen maradt a Fradi az El főtábláján.
Európa-liga, alapszakasz, 5. forduló:
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