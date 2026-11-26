Daniel Arzani rengetegszer próbálkozott. Fotó: Mirkó István

A Fradi immáron 13 mérkőzés óta veretlen hazai pályán az európai kupasorozatokban. A tabellán öt forduló után 13 ponttal – az angol Bournemouth és az olasz Juventus mögött – harmadik FTC legközelebb december 10-én, a kétpontos Lech Poznan otthonában, Lengyelországban lép pályára az El főtábláján. A nyolcadik kör után az első nyolc rögtön nyolcaddöntőbe jut, míg a 9–24. helyezettek párharcokat vívnak a legjobb tizenhat közé kerülésért.