Kubatov Gábor üzent a Celje elleni mérkőzés után, az UEFA elnökével is beszélt
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 5. fordulójában a Ferencváros 0-0-s döntetlen játszott a szlovén Celje ellen. A csütörtök esti budapesti mérkőzés után az FTC elnöke, Kubatov Gábor a közösségi oldalán üzent.
További Sport híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en