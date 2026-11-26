A Sportegyesületek Országos Szövetsége az olimpiai versenyszámokat súlyozva – a labdarúgás, a kézilabda és a jégkorong költséges fenntartását figyelmen kívül hagyva – 2025-ben is rangsorolta a magyar klubokat, és ezen a listán a Fradi a Budapest Honvéd mögé, a második helyre lépett előre.

Úgy, hogy közben az FTC-ben teljes csapatsport-portfóliót működtetünk négy látványcsapatsportágban, férfi és női szakágban, utánpótlás és felnőtt sportvertikumban

– tette hozzá ehhez a megjegyzéshez Kubatov Gábor, aki a futballcsapattal kapcsolatban hangsúlyozta: 2022 óta mindig európai kupafőtáblás volt az együttes, és rendre tovább is jutott az egyenes kieséses szakaszba, márpedig ilyen sorozattal ma egyetlen más magyar klub sem büszkélkedhet.