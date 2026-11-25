Ötödik főtáblás győzelmére készül a Fradi az Európa-ligában
A négy forduló után 100 százalékos teljesítménnyel álló Ferencvárosra újabb nehéz feladat vár a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában. Csütörtökön este a szlovén Celje együttese lesz Borbély Balázs csapatának ellenfele. A Ferencváros az NB I-ben a Győrtől elszenvedett vereség után most javíthat.
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