A számszerűsíthető juttatások éves értéke 1 millió 614 ezer 400 forint. A 13,8 millió forintos éves alapilletménnyel együtt tehát legalább bruttó 15 millió 414 ezer 400 forintos éves javadalmazásról beszélhetünk. Ebben még nincs benne a Budapest-pótlék és a helyi utazási bérlet értéke.

Vagyis a korábbi főpolgármester-helyettes jelenlegi tanácsadói munkaköre is olyan anyagi feltételeket biztosít, amelyekről a legtöbb munkavállaló aligha álmodhat.

Érdemes felidézni azt is, hogy a főpolgármester-helyettesi megbízatásának megszűnésekor háromhavi illetményének megfelelő, 4 millió 50 ezer forintos végkielégítésre is jogosulttá vált. A hivatal adatszolgáltatása a 2024-es évre vonatkozóan végkielégítést és szabadságmegváltást is feltüntet a részére biztosított juttatások között.

Nincs külön teljesítésigazolás, a teljesítményét sem értékelik

A munkavégzés ellenőrzése szintén érdekes részleteket tartogat. A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint Kerpel-Fronius Gábor esetében nem készül külön teljesítésigazolás, és a feladatok elvégzésének jóváhagyására szolgáló dokumentációt sem vezetnek. A főjegyző indoklása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény az önkormányzati tanácsadók esetében nem ír elő külön teljesítésigazolást. A munkavégzés ellenőrzése a munkáltatói jogkör gyakorlásának keretében, az érintett szervezeti egység vezetője által történik.

A teljesítményértékelés sem kötelező: a jogszabály vonatkozó rendelkezéseit az önkormányzati tanácsadókra nem kell alkalmazni. A hivatal azt is közölte, hogy Kerpel-Fronius közszolgálati jogviszonyának teljesítésével összefüggésben belső ellenőrzés vagy egyéb vizsgálat nem történt, panaszokról és észrevételekről pedig nem rendelkeznek adattal.

A politikus kinevezésével kapcsolatban külön előterjesztés, döntés, jegyzőkönyv vagy emlékeztető sem keletkezett. A főjegyző tájékoztatása szerint a jogviszony létesítésével és a feladatkör meghatározásával összefüggésben a kinevezési okiraton és a munkaköri leíráson túl nem készült további dokumentáció.

A munkaköri leírás alapján Kerpel-Fronius feladatai között szerepel a részvételi demokrácia és a társadalmi bevonás eszközeinek gyakorlati alkalmazása, a fővárosi adatvagyon feltárása és hasznosítása, az okosváros megvalósítása, valamint a Fővárosi Drogstratégia megvalósításában és értékelésében való részvétel. Emellett a nemzetiségi önkormányzatokkal való kapcsolattartásban és a Digitális Átállás Munkacsoport munkájában is közreműködik. A munkaköri leírás különleges megbízatást nem tartalmaz. A dokumentum szerint a Főpolgármesteri Iroda vezetőjének, vagyis a kabinetfőnöknek a vezetése alatt végzi munkáját, feladat- és munkakörét pedig a főpolgármester állapítja meg.