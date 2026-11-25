Dr. Dányi Szilárd azt is megjegyezte, hogy a keddi törvénymódosítás kapcsán felvetődött, a visszamenőleges hatályra és az egyesülési szabadság korlátozására vonatkozó alkotmányossági aggályok első körös vizsgálata a köztársasági elnök feladata. Majd, ha az államfő nem él vétójogával, vagy az nem vezet eredményre, de továbbra is vitatott a törvény alkotmányossága, az érdemi kivizsgálás az Alkotmánybíróság feladata, amennyiben ott az arra jogosult személy eljárást kezdeményez. – Az ügyben ezt követően nemzetközi jogi eljárás is indítható az Emberi Jogok Európai Bíróságánál – tette hozzá a sportjogász.