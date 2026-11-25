Dr. Dányi Szilárd azt is megjegyezte, hogy a keddi törvénymódosítás kapcsán felvetődött, a visszamenőleges hatályra és az egyesülési szabadság korlátozására vonatkozó alkotmányossági aggályok első körös vizsgálata a köztársasági elnök feladata. Majd, ha az államfő nem él vétójogával, vagy az nem vezet eredményre, de továbbra is vitatott a törvény alkotmányossága, az érdemi kivizsgálás az Alkotmánybíróság feladata, amennyiben ott az arra jogosult személy eljárást kezdeményez. – Az ügyben ezt követően nemzetközi jogi eljárás is indítható az Emberi Jogok Európai Bíróságánál – tette hozzá a sportjogász.
Sportjogász árulta el, hogyan játszható ki a lex Kubatov
Az Országgyűlés kedden korlátozta a politikusok szerepvállalását a sportszervezetek vezetésében. A lex Kubatov néven elhíresült törvényjavaslat elfogadása után egy sportjogász elmagyarázta, milyen kiskapukat tartalmaz, és milyen következményei lehetnek a módosítás be nem tartásának.
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