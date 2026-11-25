Rablások az ismeretlen anyag miatt kiürített koncertteremben – a rendőrség tovább vizsgálódik a mérgezés után
Többen rosszul lettek az amerikai rapper koncertjén a hétvégén, ismeretlen anyag miatt nyomoz a rendőrség. Most bejelentették, hogy több rablás is történt.
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