Számít a költségvetés? Mi az hogy! Nagyon is!

A vezető közgazdászt ezután a jövő évi költségvetésről, illetve annak fogadtatásáról kérdeztük. Mint kifejtette, a 4,9 százalékos hiánycél megfelel a várakozásoknak, amit jelez, hogy a költségvetés fő számainak október végi ismertetése után nem változott érdemben az árfolyam, azaz a befektetők nem vártak sem sokkal többet, sem sokkal kevesebbet. – Ami a piacok szempontjából fekete pont lehet, az az, hogy a különadók kivezetése nem kezdődött meg, sőt, több helyen is az emelés mellett döntött a kormányzat – jegyezte meg Regős Gábor. – Az viszont mindenképpen igaz – folytatta –, hogy a költségvetésnek a következő időszakban jelentős hatása lehet a forint árfolyamára.

A jövő évi büdzsénél nemcsak a terv fontos, hanem az is, hogy abból mi valósul meg. Ha a 4,9 százalékos hiány ténylegesen teljesül, az szintén pozitívan hathat az árfolyamra, míg ha nem, az gyengítheti a forintot

– fogalmazott a közgazdász. Összegzésképpen aláhúzta: a jegybank magatartása és a költségvetés a legfontosabb hazai tényező, míg a külföldi események közül az energiaárak, ehhez kapcsolódóan pedig a különböző háborúk, valamint az euró-dollár árfolyam a meghatározó. – Utóbbiak egyikében sem állunk mostanában jól – jegyezte meg Regős Gábor.