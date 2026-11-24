Mondhatja persze bárki, hogy a befolyó pénzből a Tisza-kormány nemes célokat próbál megvalósítani, például felemeli a legkisebb nyugdíjakat vagy megduplázza a családi pótlékot. A Fidesz ugyanakkor egy súlyos összefüggésre figyelmeztetett. Nevezetesen arra, hogy az adóemelő lépések túlnyomórészt a vállalkozásokat terhelik majd, ám ezek a cégek a magyarok munkahelyeit jelentik.

Ha a vállalkozások túl nagy közterhet kapnak a nyakukba, az előbb a béremelések elmaradását hozhatja, utóbb, rosszabb esetben pedig elbocsátásokhoz vezethet.

Más is erre jutott

A gondolatmenet messze több politikai lózungnál – legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy az adóemelések kapcsán éppen ezzel érvelt a minap Sebestyén Géza egyetemi docens is. A közgazdász okfejtése szerint a megszorítások miatt a vállalkozások bevételei csökkenhetnek, akárcsak a számukra nyújtott támogatások nagysága. Emiatt a társaságok óvatosabban vehetnek fel embert, visszafoghatják, elnapolhatják fejlesztéseiket, ha pedig így lesz, visszaeshet a fogyasztás és a beruházás, ezzel pedig a magyar GDP.

Sebestyén egyébként a számokból kiindulva a 2008-as válságévhez hasonlította 2027-et.

Hogy miért, azt ebben a cikkünkben fejtettük ki.