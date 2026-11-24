Az álhírek elleni fellépés is mindkét elképzelésben hangsúlyos

A felmérésben részt vevők 88 százaléka súlyos problémának tartja az álhírek terjedését. A válaszadók szerint a hiteles híradások alapfeltétele a tényszerűség, az ellenőrzött források használata és a politikai függetlenség. Kert Attila programjában önálló tényellenőrző szerkesztőség létrehozása szerepel, amely a közösségi médiában terjedő félrevezető információkat is vizsgálná. A BBC Verify mintájára működő egység a hírek ellenőrzése mellett a manipulációs technikák bemutatására is hangsúlyt helyezne.

A két elképzelés tehát ezen a területen is kísértetiesen egybevág. A társadalmi egyeztetés résztvevői által megjelölt problémára Kert programja konkrét szervezeti választ kínál.

Hasonló a helyzet a kulturális és tudományos tartalmakkal is. A kutatásban a válaszadók 75 százaléka támogatná kulturális és ismeretterjesztő műsorok finanszírozását. A tudományos eredményeket közérthetően bemutató műsorötletek kapták a legtöbb támogatást a résztvevők saját javaslatai közül. Kert önálló tartalomfejlesztési műhelyt, Storylabot hozna létre, saját filmek és sorozatok gyártását tervezi, valamint az archívum oktatási és kutatási célú hozzáférhetővé tételét is vállalta. A két dokumentum ebben az esetben is hasonló prioritásokat tükröz.

Két nappal a kutatás nyilvánosságra hozatala előtt mutatta be programját

A feltűnő hasonlóságok mellett az időrend is figyelemre méltó. Kert Attila november 21-én, a Független Közmédia Testület előtti meghallgatásán ismertette vezérigazgatói elképzeléseit. A Közhang felmérésének eredményeit Radnai Márk november 23-án hozta nyilvánosságra. A társadalmi egyeztetés augusztus 31-én indult, és november 1-jén zárult le. Vagyis a válaszok már jóval Kert végső meghallgatása előtt rendelkezésre álltak. A nyilvánosságra hozott tájékoztatás szerint a felmérés eredményeit a lezárást követően összesítették, majd november 23-án jelentették be, hogy azokat eljuttatják az új közmédia-vezetéshez és a Független Közmédia Testülethez. Ez felvet egy érdekes kérdést:

vajon Kert Attila a programja összeállításakor már ismerhette-e a társadalmi egyeztetés előzetes eredményeit, vagy a hasonlóság a közmédia átalakításával kapcsolatos, "független szakmai elképzelések" találkozását jelenti?

Erre egyelőre nincs nyilvánosan hozzáférhető bizonyíték. A kutatás november 1-jei lezárása és a program november 21-i bemutatása között húsz nap telt el, így időben lett volna lehetőség az eredmények előzetes megismerésére. Azt azonban nem tudni, hogy Kert kapott-e bármilyen összesítést vagy tájékoztatást a nyilvánosságra hozatal előtt. Az is lényeges körülmény, hogy Radnai Márk bejelentése szerint az eredményeket az új vezetésnek is átadják.