– A javaslat indokolatlanul és nagy mértékben korlátozza az alaptörvény nyolcadik cikkében biztosított egyesülési jogot, és közvetlenül beavatkozik az egyesületek, a civil szervezetek belső életébe – emelte ki Kubatov, aki azt is hangsúlyozta, hogy ez az ügy túlmutat az FTC-n, majd közvetlenül Bakának üzent. – Megválasztásakor ön azt mondta, nem építhetjük az új Magyarországot a bosszúra. Mi ezt rendkívül komolyan vesszük. Azt hisszük, hogy ön is. (...) Arra kérem, hogy éljen alkotmányos jogkörével, vizsgálja meg, hogy nem ellentétes-e az alaptörvénnyel. És ha úgy ítéli meg, hogy a jogállam alapelvei sérülnek, arra kérem, hogy ne írja alá, hanem küldje el a törvényt az Alkotmánybíróságnak. Azért tegye ezt, hogy a magyar sportolók, szurkolók ne lássák kárát egy alkotmányos aggályokat felvető döntésnek. Küzdeni mindig, feladni soha! – mondta a Fradi elnöke.