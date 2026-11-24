Több mint száz éve kötődik Balatonszemeshez Bujtor István és családja. A balatoni nyarak, a közös vitorlázások és a gyermekkori élmények máig meghatározóak Bujtor István fia, Balázs számára is. November 27-én ünnepélyes eseményre készül a család és Balatonszemes: a Latinovits Zoltán Művelődési Ház színházterme felveszi a legendás színművész nevét. A közelgő névadó ünnepség alkalmából Bujtor Balázs személyes emlékeket idézett fel édesapjáról, a családi nyarakról és a Balaton szeretetéről.
„Az unokatestvéreink (Karesz gyermekei) is nagyon sokat vannak lent, általában itt is szilveszterezünk” – mesélte Bujtor Balázs. A hegedűművész szerint Balatonszemesnek egészen különleges hangulata van: Szemesen a hétköznapok feszültsége szertefoszlik. „Amikor megérkezik az ember Szemesre, csökken a vérnyomása és pulzusa, nyugalom szállja meg, és gyakorlatilag teljesen kikapcsol” – fogalmazott.
Motorozás a szemesi Semmelweis utcában, autóvezetés édesapja ölében
Bujtor Balázs számtalan kedves gyermekkori emléket őriz Balatonszemesről. Édesapjával sok időt töltött itt, közös kalandjaikra ma is élénken emlékszik. „Édesapámmal sokat motoroztunk a Semmelweis utcában egy Jawa Babettával. Én álltam elöl, a vázon, húztam a gázt, ő pedig mögöttem ült a nyeregben. Másik nagyon jó emlékem, ahogy a Berzsenyi utcában édesapám ölében ülve vezettem a Ladánkat” – idézte fel Bujtor Balázs. Az ilyen hétköznapi pillanatok jól mutatják, milyen volt Bujtor István a családja körében. A filmvászonról ismert, határozott fellépésű színész és rendező otthon szerető édesapa volt, akivel a balatoni nyarak mindig tartogattak valamilyen kalandot.
„A Balaton be van Bujtorozva”
Bujtor István neve szinte összeforrt a Balatonnal. A magyar tenger nemcsak filmjeinek visszatérő helyszíne volt, hanem életének egyik legfontosabb része is. Szenvedélyesen szeretett vitorlázni, és amikor csak tehette, a tó partján töltötte az idejét. Bujtor Balázs egy régi interjút is felidézett, amelyben édesapjától azt kérdezték: lehet-e úgy szeretni egy balatoni vitorlást, mint egy gyönyörű nőt? A színművész jellegzetes humorával válaszolt: „Igen, lehet, sőt, talán kicsit jobban is.”
Bujtor István és a Balaton elválaszthatatlan kapcsolatát barátja és alkotótársa, Kern András ragadta meg talán a legjobban: „A Balaton be van Bujtorozva.” Ezt a mondatot Balázs is felidézte édesapjáról mesélve. Bujtor István - szemesi kötődése mellett - a hetvenes évektől Balatonfüreden, az MTK-ban vitorlázott, majd a nyolcvanas évek közepén feleségével, Judittal Tihanyban vásároltak házat. Fia felidézte, hogy édesapja télen sokszor kérdezgette, hogy mikor indulnak a Balatonhoz, nincs-e kedve leszaladni. Mindig volt. A rajongást így Balázs is örökölte, és amikor csak teheti, visszatér a család számára oly fontos településre.
Derű, közvetlenség és életszeretet – ilyen volt Bujtor István
Bujtor Balázs különleges művészcsaládban nőtt fel, mégsem érezte soha rendkívülinek a környezetét. Számára természetes volt, hogy édesapja az ország egyik legismertebb színművésze, és a családhoz más legendás művészek is tartoznak. Édesapjáról szólva különösen fontosnak tartotta kiemelni, hogy Bujtor István közvetlen, kedves ember volt, aki soha nem éreztette másokkal a népszerűségét.
Akárki akármikor megszólította, teljesen természetesen viselkedett. A nagyképűségnek a legkisebb jele sem merült fel, sohasem
– emlékezett vissza. A közvetlenség mellett a derű és az élet szeretete is jellemezte Bujtor Istvánt. Balázs felidézte édesapja életfilozófiáját is: élvezni kell az életet, a Balatonon kell lenni, és jókedvűnek kell maradni. Ez a szemlélet a fiára is nagy hatással volt. Édesapja számára a vitorlázás és a családdal töltött idő jelentette az élet igazán fontos örömeit.
Bujtor István emléke ma is összeköti a családot és Balatonszemest
Bujtor Balázs számára a családi örökség megőrzése különösen fontos. Nemcsak édesapja és nagybátyja emlékét szeretné életben tartani, hanem mindazokét a nagy művészekét is, akik meghatározó alakjai voltak a magyar színház- és filmtörténetnek.
Bujtor István emlékét Balatonszemesen is gondosan ápolják. Idén májusban rendezték meg hagyományteremtési céllal a kétnapos szemesi Bujtor-napokat, amelyen Bujtor Balázs és Frenreisz Károly is részt vett. A filmvetítések és közönségtalálkozók mellett felavatták a Bujtor István Csónakházat, és bemutatták Pál Gábor makettjeit is, amelyek a Bujtor István és Kern András főszereplésével készült Ötvös Csöpi-filmek emlékezetes jeleneteit idézik meg.
Bujtor István Színházterem
Az ünnepélyes névadó újabb fontos állomása annak a hosszú évek óta tartó munkának, amellyel Balatonszemesen Bujtor István emlékét ápolják. A névadás a két testvér különleges családi és művészi kapcsolatát is hangsúlyozza: Latinovits Zoltán és Bujtor István emlékét ezentúl ugyanaz a kulturális intézmény őrzi. Mindketten szorosan kötődtek Balatonszemeshez, és mindketten a településen alusszák örök álmukat.
A 17 órakor kezdődő ünnepségen természetesen Bujtor Balázs is részt vesz. A színházterem két bejáratánál elhelyezett névtáblák ünnepélyes leleplezését követően 18 órától Örkény István Tóték című darabját láthatja a közönség a MASZK – Földi Teri Színház előadásában.
A darabválasztás Latinovits Zoltán emléke előtt is tiszteleg, hiszen idén van a legendás színművész halálának 50. évfordulója. Latinovits az 1967-es ősbemutatón az Őrnagy szerepét alakította, majd Fábri Zoltán 1969-es, Isten hozta, őrnagy úr! című filmjében is ő formálta meg a karaktert. A Gundel család első balatonszemesi nyaralásai óta több mint száz év telt el, a település iránti szeretet azonban generációról generációra öröklődik.
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