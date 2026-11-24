Bujtor István és a Balaton elválaszthatatlan kapcsolatát barátja és alkotótársa, Kern András ragadta meg talán a legjobban: „A Balaton be van Bujtorozva.” Ezt a mondatot Balázs is felidézte édesapjáról mesélve. Bujtor István - szemesi kötődése mellett - a hetvenes évektől Balatonfüreden, az MTK-ban vitorlázott, majd a nyolcvanas évek közepén feleségével, Judittal Tihanyban vásároltak házat. Fia felidézte, hogy édesapja télen sokszor kérdezgette, hogy mikor indulnak a Balatonhoz, nincs-e kedve leszaladni. Mindig volt. A rajongást így Balázs is örökölte, és amikor csak teheti, visszatér a család számára oly fontos településre.

Derű, közvetlenség és életszeretet – ilyen volt Bujtor István

Bujtor Balázs különleges művészcsaládban nőtt fel, mégsem érezte soha rendkívülinek a környezetét. Számára természetes volt, hogy édesapja az ország egyik legismertebb színművésze, és a családhoz más legendás művészek is tartoznak. Édesapjáról szólva különösen fontosnak tartotta kiemelni, hogy Bujtor István közvetlen, kedves ember volt, aki soha nem éreztette másokkal a népszerűségét.

Akárki akármikor megszólította, teljesen természetesen viselkedett. A nagyképűségnek a legkisebb jele sem merült fel, sohasem

– emlékezett vissza. A közvetlenség mellett a derű és az élet szeretete is jellemezte Bujtor Istvánt. Balázs felidézte édesapja életfilozófiáját is: élvezni kell az életet, a Balatonon kell lenni, és jókedvűnek kell maradni. Ez a szemlélet a fiára is nagy hatással volt. Édesapja számára a vitorlázás és a családdal töltött idő jelentette az élet igazán fontos örömeit.

Fotó: Bujtor Balázs családi albuma

Bujtor István emléke ma is összeköti a családot és Balatonszemest

Bujtor Balázs számára a családi örökség megőrzése különösen fontos. Nemcsak édesapja és nagybátyja emlékét szeretné életben tartani, hanem mindazokét a nagy művészekét is, akik meghatározó alakjai voltak a magyar színház- és filmtörténetnek.

Bujtor István emlékét Balatonszemesen is gondosan ápolják. Idén májusban rendezték meg hagyományteremtési céllal a kétnapos szemesi Bujtor-napokat, amelyen Bujtor Balázs és Frenreisz Károly is részt vett. A filmvetítések és közönségtalálkozók mellett felavatták a Bujtor István Csónakházat, és bemutatták Pál Gábor makettjeit is, amelyek a Bujtor István és Kern András főszereplésével készült Ötvös Csöpi-filmek emlékezetes jeleneteit idézik meg.

Bujtor István Színházterem

Az ünnepélyes névadó újabb fontos állomása annak a hosszú évek óta tartó munkának, amellyel Balatonszemesen Bujtor István emlékét ápolják. A névadás a két testvér különleges családi és művészi kapcsolatát is hangsúlyozza: Latinovits Zoltán és Bujtor István emlékét ezentúl ugyanaz a kulturális intézmény őrzi. Mindketten szorosan kötődtek Balatonszemeshez, és mindketten a településen alusszák örök álmukat.

A 17 órakor kezdődő ünnepségen természetesen Bujtor Balázs is részt vesz. A színházterem két bejáratánál elhelyezett névtáblák ünnepélyes leleplezését követően 18 órától Örkény István Tóték című darabját láthatja a közönség a MASZK – Földi Teri Színház előadásában.

A darabválasztás Latinovits Zoltán emléke előtt is tiszteleg, hiszen idén van a legendás színművész halálának 50. évfordulója. Latinovits az 1967-es ősbemutatón az Őrnagy szerepét alakította, majd Fábri Zoltán 1969-es, Isten hozta, őrnagy úr! című filmjében is ő formálta meg a karaktert. A Gundel család első balatonszemesi nyaralásai óta több mint száz év telt el, a település iránti szeretet azonban generációról generációra öröklődik.