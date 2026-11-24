Még szigorúbb szankciókat jelentett be von der Leyen: levonják az orosz zászlót a sporteseményeken
Újabb, sorrendben a 22. szankciós csomagot jelentette be Ursula von der Leyen Oroszország ellen. A minden eddiginél szigorúbb büntetőintézkedés-csomag a bankszférát és a sportéletet is befolyásolja, ugyanakkor az EU tagországai továbbra is szállíthatnak olyan anyagot Oroszországba, amelyet az fegyvergyártásra használhat fel.
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