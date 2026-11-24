A minisztérium sem válaszol a kellemetlen kérdésekre

A Magyar Nemzet több kérdéssel is megkereste a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumot.

Lapunk egyebek mellett arra volt kíváncsi, milyen objektív szakmai szempontok alapján választották ki a támogatott szervezeteket, mennyiben vették figyelembe a szakmai bizottságok ajánlásait, illetve miért csak az év végén került sor a pénzek elosztására.

Arra is rákérdeztünk, miként biztosították az esélyegyenlőséget azoknak a társulatoknak, amelyek nem vehettek részt az előzetes adatszolgáltatásban, valamint mikor hozzák nyilvánosságra a kedvezményezettek teljes névsorát és a nekik megítélt összegeket.

A minisztériumtól azonban egyelőre nem érkezett válasz.